O presidente do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin vai receber o atleta, professor e Coach Geraldo Magela de Paula, mais conhecido como Higuita, em uma live, nesta quarta-feira (10), a partir das 20h.

Com o tema “Semeando campeões”, Rodrigo vai abordar a trajetória de Higuita que sempre se destacou no esporte formiguense e foi mentor do atleta formiguense Túlio da Silva, que hoje faz história no basquete americano.

A transmissão ocorrerá por meio do da página do projeto no Instagran: @tatamedodobem_oficial.

O entrevistado Geraldo Magela de Paula é professor de Educação Física na Escola Municipal Miralda da Silva Carvalho, no Colégio Unifor e na Escola Estadual Professor Joaquim Rodarte. Graduado em Educação Física e Pós-graduado em Treinamento Esportivo e Personal Training pelo Unifor. Atua no projeto social da Associação dos Amigos do Basquete de Formiga.