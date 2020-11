As obras da fase de execução do projeto “Terra das Águas” começaram no dia 14 de setembro deste ano, com o uso de máquinas pesadas, como trator agrícola e retroescavadeira. Os trabalhos envolvem ações de conservação do solo, tais como: construção de barraginhas e terraços.

Ambas estruturas de obras de terra promovem a infiltração de água no solo e o controle de processos erosivos, ações importantes para o abastecimento da capacidade produtora de água nas nascentes da bacia.

As atividades foram iniciadas na região do Morro das Balas. Elas serão realizadas em diversas propriedades inscritas no projeto, localizadas na sub-bacia do rio Formiga, a montante da captação de água pelo município.

De acordo com o coordenador geral do projeto, Heytor Marcos Silva Pimenta, houve uma alteração no cronograma inicial devido à pandemia da Covid-19, além de atrasos burocráticos. O término do projeto está estipulado para março do ano que vem.