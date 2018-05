O prefeito Eugênio Vilela e o vice Cid Corrêa, quando assumiram a atual administração municipal, colocaram em prática os projetos que criaram para a Rede Municipal de Ensino. Um ano de governo já se passou e as escolas estão colhendo os resultados dessas propostas, que na avaliação de seus gestores são muito positivos.

A Secretaria Municipal de Educação vem promovendo diversas ações que vão desde assessoria às equipes gestoras das unidades educacionais até os projetos que garantem o desenvolvimento cognitivo, intelectual e social dos alunos da Rede Municipal. Um exemplo é o projeto “Pedagogo Social”, que tem ajudado alunos a lidarem com situações-problemas identificadas, realizando, assim, um trabalho conjunto entre escola e família.

Segundo o secretário de Educação, Cid Corrêa, outro projeto que vem sendo desenvolvido e com garantia de sucesso é o Promip (Programa Municipal de Intervenção Pedagógica), que contemplou 14 escolas de ensino fundamental da rede municipal com professores para acompanhamento e intervenção pedagógica, sanando dificuldades encontradas e consolidando etapas queimadas, principalmente na alfabetização. “O Promip atende, aproximadamente, 250 alunos no contraturno escolar, em pequenos grupos, nas próprias unidades escolares. Pode-se destacar também o trabalho desenvolvido pelo setor de manutenção da secretaria, que vem realizando ações de restauração de mobiliários, equipamentos e fazendo melhorias na estrutura física das instituições de ensino. Além disso, estão a todo vapor os projetos de incentivo à leitura, desenvolvidos nas bibliotecas escolares. Todas as unidades têm realizado atividades multidisciplinares que são fontes de conhecimento.”

Pesquisa e avaliação

Com a finalidade de avaliar, fundamentar e direcionar a condução desses projetos em desenvolvimento, a fim de nortear os próximos passos e realizar um planejamento estratégico, foi realizada uma pesquisa com os 24 gestores escolares da Rede Municipal. Foi apresentado a eles um questionário solicitando a avaliação quanto ao atendimento, a eficiência e eficácia dos trabalhos desenvolvidos.

Em relação aos projetos de leitura desenvolvidos nas bibliotecas escolares de cada unidade, 92,8% dos gestores afirmam que eles são produtivos no sentido de desenvolver e ampliar o hábito pela leitura no cotidiano escolar. Já em relação ao trabalho realizado pelo “Pedagogo Social”, 100% dos gestores atendidos relataram que é válida a proposta de diálogo e análise, auxiliando assim a instituição de ensino perante aos casos de infrequência e vulnerabilidade social. “Temos ainda o resultado de que 85,9% dos gestores tiveram as necessidades prioritárias e circunstanciais das instituições atendidas e solucionadas pelo setor de manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. Por último, 93,7% dos gestores avaliaram o Promip como eficaz quanto ao atendimento para os alunos que necessitam de intervenção pedagógica. Tudo isso mostra o compromisso, a vontade e atitude que a Secretaria Municipal de Educação e Esporte tem com o município, através de ações concretas e que promovem cada vez mais um ensino de qualidade para toda a vida de seus alunos”, completou o secretário Cid Corrêa.