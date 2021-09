Os projetos do atleta e examinador formiguense Modesto Francisco da Silva foram registrados no Japan karatê Center – unidade de São José do Rio Preto/SP.

O reconhecimento se dá pelos projetos e trabalhos em prol da arte marcial desenvolvido em Minas Gerais.

Modesto agradeceu por mais essa conquista e destacou a importância do esporte na vida das pessoas.

“Esse reconhecimento para mim é um grande presente. Ter o meu registro confirmado e ser acompanhado por grandes professores. Agradeço a todos que de alguma forma contribuíram por mais essa conquista”, destacou.