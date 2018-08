A Escola Municipal Haydée Garcia Guerzoni, localizada na comunidade rural de Boa Esperança, tem desenvolvido projetos diferentes e divertidos para os seus alunos. A equipe pedagógica da instituição possui como prática de trabalho a interdisciplinaridade, que promove o conhecimento por meio de atividades lúdicas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, no 1 o ano do ensino fundamental, foi desenvolvido um projeto com o objetivo principal de aprimorar a capacidade de formar palavras.

A professora colocou as sílabas simples em um pote e, cada dia da semana, um aluno leva o pote para casa junto a um caderno. Neste caderno, ele escreve as palavras que conseguir formar. No outro dia, ao chegar à escola, revela aos colegas e à professora as palavras descobertas e devolve o material para que outro colega possa levá-lo.