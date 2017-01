A proliferação de plantas aquáticas, ocorrida ultimamente na Lagoa do Fundão, deixou a diretoria do Country Clube de Formiga e moradores da região preocupados com a qualidade da água do lago. “Isto é um sinal claro de que lago está morrendo e a população perdendo este importante ponto turístico e reserva ambiental”, disse Carlos Lamounier, que não poupou esforços para reunir um grupo de pessoas ligadas à administração pública e à iniciativa privada, que se comprometeram a agir em defesa da natureza.

As plantas estão se proliferando rapidamente e, em determinados locais, já cobriram grande parte da superfície do lago. Sabidamente, o surgimento de determinada vegetação no leito dos rios e lagos, muita das vezes é um indicador de que agentes poluidores estão agindo e “matando” tais reservas de água.

Na quarta-feira (11), membros da diretoria do Country se reuniram com o secretário de Infraestrutura, Arnaldo Gontijo para buscar uma solução para o problema da lagoa.

O encontro foi realizado no clube, precisamente nas margens da lagoa. Na oportunidade Arnaldo que esteve acompanhado da diretora adjunta de Meio Ambiente, Giovana Borges e da chefe de divisão de fiscalização ambiental e bióloga do município, Vanessa Cristina Elias, conferiu de perto a situação do lago e se comprometeu com a diretoria do clube que irá monitorar a situação da lagoa e buscar soluções para conter a proliferação das plantas e manter a qualidade da água.

O vereador Sidney Ferreira, integrante da Comissão Especial de Meio Ambiente do Legislativo, também participou da reunião e, em nome da Casa, se comprometeu, igualmente, na busca de soluções, juntamente com a Prefeitura, para sanar o problema. O jornal Nova Imprensa, como ativo e tradicional órgão na defesa das questões ambientais, também esteve presente, a convite da diretoria do Country.

A reunião foi comandada pelo vice-diretor do Country, Carlos Antônio Lamounier; contando ainda com a presença do secretário Waltercides Montijo; do diretor social, Jarbas Leal e do diretor de esportes João Adolfo.

A diretoria do Country pretende realizar o mais breve possível a limpeza manual das plantas nas proximidades da praia do clube e os técnicos da Prefeitura, em consenso, concluíram que de imediato é preciso tomar algumas providências na região, combatendo as causas que no entender deles, provocam o assoreamento e a contaminação excessiva daquele corpo hídrico.

Esta semana circularam nas redes sociais várias manifestações em defesa da Lagoa do Fundão e dentre estas, o portal selecionou o manifesto postado por Eber José Soragi, em resposta à arquiteta Monaliza Castro Carvalho, por entendê-la pertinente e muito bem fundamentada, para discussão e conhecimento dos leitores, confira a seguir:

(…) Boa tarde… Mesmo não conhecendo a lagoa, se ela é natural ou artificial, acredito que realmente cabe uma ação urgente quanto às algas. Sabemos que o aparecimento delas é proveniente de excesso de nutrientes; dióxido de carbono em grande quantidade. É falta de combate, logo no início. Para diminuir é preciso ter um estudo sobre DBO, CBO, ou seja, Dependência ou Carência Bioquímica de Oxigênio. Depois procurar neutralizar a incidência de sol com corantes existentes; deve-se urgentemente diminuir nutrientes evitando que caiam folhas, lixo e verificar presença de esgoto, por isso o estudo de DBO para verificar o nível. São usadas plantas aquáticas para absorver nutrientes. Em vários lugares usa-se bactérias para combater as algas. Bactérias de CEPAS concentradas. Grandes camadas de lodo são digeridas por elas.

Essa lagoa ficou sem ser frequentada muito tempo ou nunca houve isto? Está sempre com usuários?

Deve se evitar o uso de algicidas químicos. Recomendo não usar nada que tenha cobre pq pode afetar a saúde de pessoas, plantas e animais. Remoção mecânica é complicada pq é dispendiosa e cansativa e podem faltar equipamentos adequados.

Já existe em grande quantidade? Se não existe, o que mencionei é eficaz. A Prefeitura com o Setor responsável deve contatar empresas que fazem este tipo de atividade (,,,)