No embalos das comemorações em torno do Dia das Crianças, uma promoção falsa, que tem circulado no WhatsApp, promete gibis gratuitos da Turma da Mônica. Em uma página na internet, o anúncio diz que para conseguir um “combo de cinco historinhas” é preciso enviar alguns dados. Na oferta, os “organizadores” ainda perguntam: “Como devemos enviar as revistinhas?”. Marca de Mauricio de Sousa, criador dos personagens, desmente.

– Foto: Reprodução

De acordo com as informações do site que rodou no aplicativo nas últimas semanas, a promoção é válida até este domingo e os inscritos garantiriam as publicações. O texto diz que não há sorteio e que “para ganhar é muito simples”. Em seguida, solicita nome completo, e-mail, telefone e endereço do interessado.

Em uma nota publicada na página oficial da Turma da Mônica, a empresa Mauricio de Sousa diz que a mensagem é “falsa e enganosa” e que a oferta mentirosa “não possui qualquer relação com a empresa e seus canais oficiais de interação com o público”. Confira o posicionamento na íntegra: