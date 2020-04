O último levantamento do Ministério da Saúde mostra que o abuso sexual de crianças e adolescentes não para de crescer. O levantamento de 2018 aponta, mais uma vez, que a maioria dos agressores está dentro de casa.

Por isso, neste período de isolamento social por conta do novo coronavírus, o promotor de Justiça e idealizador da campanha “Todos Contra a Pedofilia”, Casé Fortes, alerta para a incidência dos crimes em Divinópolis.

Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, dois terços dos abusos registrados em 2018 ocorreram dentro de casa. Em 25% deles os criminosos eram amigos ou conhecidos das vítimas, em 23% os autores eram pais ou padrastos.

No período de isolamento social, essas estatísticas podem aumentar e a situação é preocupante, segundo o promotor de Infância e Juventude, Casé Fortes.

“Já foi constatado em outros países, onde a pandemia existe há mais tempo, que o crime se modificou. Alguns delitos caíram, mas os crimes cibernéticos aumentaram em número e intensidade. Dentre eles, os crimes de pornográfica infantil, pedofilia em geral assédio malicioso a crianças e adolescentes”, retratou.

De acordo com Casé, neste período cabe aos pais a responsabilidade de intensificar o cuidado com crimes desta natureza, já que as crianças e adolescentes acessam muito mais a internet.

“É importante que os pais olhem o que os filhos estão fazendo na internet. E uma coisa importante é que não pode existir senha para pai e mãe. Os pais devem saber o que os filhos fazem nos tabletes, nos celulares e computadores”, ressaltou.

Mesmo em quarentena, o promotor ressaltou que a equipe da Vara da Infância e Juventude do Ministério Público atua normalmente em Divinópolis. “O Ministério Público está funcionando em horário normal. A maioria dos funcionários está em trabalho remoto, mas o atendimento ocorre normalmente. Os pais devem estar atentos e podem nos procurar pelo telefone, e-mail e até mesmo pessoalmente”, destacou.

‘Todos contra a pedofilia’

Todos os anos são realizadas em várias partes do Brasil as caminhadas com o tema “Todos Contra a Pedofilia”. A iniciativa também é do promotor, que há 12 anos lidera o movimento por todo país.

Diante no novo cenário, a caminhada que ocorreria no dia 18 de maio, que é o dia de enfrentamento à exploração sexual, este ano terá um formato especial e todo movimento que era feito nas ruas será realizado na internet, como explica Casé.

“Vai ser um movimento grandioso. A caminhada não será física como sempre foi em várias cidades do nosso país. Vamos fazer uma caminhada virtual. Em breve vamos divulgar um material através das redes sociais para as pessoas usarem e também se manifestar da forma que achar mais conveniente seja com vídeos, fotos, cartazes. Todas essas manifestações seguem o objetivo principal, que é deixar claro o nosso interesse em proteger crianças e adolescentes dos crimes de abuso e exploração sexual”, finalizou o promotor.

Fonte: G1