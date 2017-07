A Promotoria de Justiça da Comarca de Formiga abre nesta quinta-feira (13), o período de inscrições para o processo seletivo para uma vaga de estagiário de pós-graduação em Direito do Ministério Público de Minas Gerais, e formação de cadastro reserva.

As inscrições vão até o dia 20 deste mês. Os interessados devem encaminhar e-mail para o endereço eletrônico: pjformiga@mpmg.mp.br, informando dados pessoais, endereço eletrônico (E-mail) e telefone de contato, nome da instituição de ensino em que está matriculado e informações e indicações sobre experiência jurídica (se tiver).

O candidato aprovado receberá bolsa-auxílio no valor de R$1.205 e a auxílio-transporte no valor de R$7,40 por dia de atividade efetivamente exercida. A carga-horária é de cinco horas semanais a serem cumpridas de segunda a sexta-feira no período da tarde.

Para concorrer à vaga, o candidato deve ser bacharel em direito, ser estudante de curso de pós-graduação em Direito e ter conduta compatível com o exercício das atribuições de estagiário do MP.

A prova será realizada no dia 25 de julho, no Colégio Santa Teresinha. A avaliação teórica, de caráter classificatório, será composta por questões objetivas e/ou discursivas, envolvendo os seguintes temas: Código Penal, Código de Processo Penal, Leis Penais Especiais, Estatuto do Idoso, Estatuto do Deficiente, Lei de Execuções Penais, Direito Civil: Família e Sucessões e Direito das Coisas, Improbidade Administrativa e Direito Processual Civil.

Edital

O edital do processo de seleção e a Resolução PGJ nº 42/2015 ficarão à disposição para consulta na sede do Ministério Público de Formiga, localizada a praça José Barbosa Júnior, 185, Centro.