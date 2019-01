A Promotoria da Comarca de Formiga fará exame de seleção pública para acadêmicos de pós graduação em direito. Será oferecida uma vaga.

A bolsa-auxílio é de R$1.205 e auxílio-transporte no valor de R$7,40 por dia de atividade exercida.

A carga horária é de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira no período da tarde.

As inscrições começam nesta segunda-feira (7) e podem ser feitas até o dia 24 deste mês. A prova será aplicada no dia 28 às 13h30, no Colégio Santa Teresinha.

Mais informações pelo (37) 3322 4890.

Edital Pós Graduação