O piumhiense Riquelmo, atacante do Cruzeiro, está de contrato novo no time celeste. O vínculo, que ia até 2022, foi renovado até junho de 2023. A prorrogação – com alteração salarial – foi publicada no Boletim Informativo Diário da CBF nesta segunda-feira (3).

Riquelmo tem 18 anos e chegou ao profissional pelas mãos da comissão técnica de Enderson Moreira, no fim de junho. Ele vem treinando com a equipe principal, mas segue à disposição do sub-20, que retomará os trabalhos na Toquinha nesta quinta-feira.

O garoto é jogador de velocidade e, normalmente, atua pelas beiradas do setor ofensivo. Ainda não foi relacionado para os jogos do profissional, o que pode acontecer nesta quarta-feira, contra o Uberlândia, na final do Troféu Inconfidência. Enderson utilizará a partida para dar rodagem a atletas que têm atuado pouco.

Mineiro de Piumhi, Riquelmo, que tem nome inspirado no craque argentino Juan Roman Riquelme, está no Cruzeiro desde 2011, quando chegou ao clube para jogar na escolinha. Em 2016, foi defender o time sub-14 na Toquinha, onde estava até ser chamado para o profissional, há pouco mais de um mês.