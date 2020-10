Nesta sexta-feira (9), começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.

Os candidatos a prefeito de Formiga Eduardo Brás/PSD e Eugênio Vilela/DEM terão 5minutos e11 segundos e 4 minutos e 49 respectivamente, para apresentarem suas propostas na TV.

O programa de Eduardo Brás será o primeiro a ser exibido de acordo com sorteio realizado na sede do Cartório Eleitoral.

As exibições ocorrerão de segunda a sábado, das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.

A propaganda eleitoral nas rádios ocorrerá nos mesmos dias da semana, das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10.

A divulgação em inserções de 30 segundos nas eleições para prefeito e vereador será de segunda a domingo, em 70 minutos diários, durante a programação.

O período da propaganda gratuita se estenderá até o dia 12 de novembro. As eleições ocorrerão no dia 15 do mesmo mês no primeiro turno e no dia 29 nas cidades que ocorrem em segundo turno.