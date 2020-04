A 11ª Sessão Ordinária da Câmara de Piumhi, realizada na noite de segunda-feira (13), foi acalorada devido a uma discussão entre os que debateram a possibilidade dos vereadores doarem seus salários em prol do combate ao novo coronavírus (Covid 19).

De acordo com o jornal da Rádio 104 FM, durante a reunião a vereadora Shirley comentou sobre a indicação que será protocolada na Casa Legislativa, propondo que dos R$15 milhões que o SAAE da cidade tem em conta, seja destinado R$3 milhões para a Santa Casa de Piumhi.

O vereador Fernando Detetive pediu a palavra e disse que há uma inconstitucionalidade nessa transferência de verba, porém, afirmou ser a favor da mesma. O edil ainda disse que na última reunião propôs que os vereadores doassem seus salários para ajudar no combate à pandemia.

A fala provocou contrariedade em parte dos vereadores, provocando intensa discussão.

O vereador José Wellington chamou a proposta da doação de salário de “politiqueira” e que Fernando não precisa disso. E afirmou ainda, que em três anos no Legislativo ele não havia feito nada e desuniu os vereadores nesse período. José Wellington ainda perguntou se Fernando já havia doado o salário dele, conforme propôs aos demais

Já Fernando Detetive afirmou que esses tipos de projetos que dependem do Executivo ou de outras esferas do poder é “fazer bonito com o chapéu dos outros”. Afirmou ainda, que não tem o costume de tornar públicas suas ações de caridade.

Fonte: Rádio 104 FM