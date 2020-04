Uma proposta visando a reabertura do comércio formiguense foi enviada na manhã desta segunda-feira (13), pela Acif/CDL, para a Prefeitura de Formiga.

Recebida pelo gabinete do prefeito Eugênio Vilela, a proposta será analisada.

A sugestão é de que estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços reabram suas portas, porém, cumprindo regras rígidas de saúde, que evitem a propagação do coronavírus.

Tais medidas serão endossadas pela entidade Acif/Cdl que pede que o benefício se estenda a todas as empresas, sejam elas prestadoras de serviços essenciais ou não.

O objetivo é minimizar os impactos socioeconômicos causados pelo novo Coronavírus e, ao mesmo tempo, preservar a saúde dos cidadãos.

Não será obrigatório a abertura do estabelecimento, sendo que, os empresários que quiserem adotar redução de horário de funcionamento, ou manter seus estabelecimentos abertos em horário normal, deverão se preparar para seguir com funcionamento mas respeitando todas as regras.

Com informações do Tribuna Minas