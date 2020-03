Atualmente, as antenas transmissoras de sinais (telefonia, televisão, etc) instaladas em Formiga podem ficar a 15 metros de residências e outras edificações. No entanto, projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal na segunda-feira (9), prevê que a distância mínima seja alterada para 60 metros.

Segundo o autor do projeto, o vereador Flávio Martins, a radiação emitida pelas antenas é prejudicial à saúde da população, sendo que a distância mínima recomendada por especialistas é de 50 metros.

“Acredito que a proposta de 60 metros é a ideal para possibilitar a regulamentação do setor e garantir o bem-estar e, principalmente, a saúde da população”, observou.

A proposta foi aprovada por unanimidade e segue para sanção do prefeito.