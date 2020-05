Da Redação – Lorene Pedrosa

Proprietários e profissionais das academias de musculação, dança, artes marciais e estúdios de pilates estão reivindicando, junto à administração municipal, maior flexibilização na realização dos serviços prestados aos alunos, porém, obedecendo todas as normas já seguidas por outros setores.

Atualmente, conforme determina o decreto 8.209, de 20 de abril de 2020, academias podem funcionar apenas em atendimentos individuais (personal), com duração máxima de 50 minutos, com intervalos de, no mínimo, 10 minutos para higienização dos aparelhos utilizados.

Porém, de acordo com o educador físico e proprietário de uma das academias de musculação do município, Antônio Vitor de Oliveira, esse modelo de atendimento é mais rigoroso do que o que está determinado para diversos setores e inviabiliza que as empresas se mantenham.