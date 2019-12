Redação Últimas Notícias

A Prefeitura divulgou nesta segunda-feira (16) que realizará uma fiscalização nos lotes vagos em todos os bairros do município. A ação será realizada para que as normas de adequação sejam cumpridas.

O trabalho será realizado em janeiro. “Após o levantamento terá início o processo de emissão de multas para os proprietários que não estiverem em dia com as normas”, disse o secretário de Fiscalização e Regulação Urbana, Rômulo Cabral.

Conforme o secretário, um trabalho intensivo de conscientização tem sido feito desde o início da atual gestão para que os proprietários de lotes mantenham os imóveis limpos e cercados. No entanto alguns lotes não receberam as adequações.

No início deste mês proprietários de lotes localizados nos bairros Jardim das Acácias, Ramiro Batista, Serra Verde e Residencial dos Lagos receberam as notificações. “Solicitamos que as melhorias sejam feitas o quanto antes”, finalizou Rômulo.