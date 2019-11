As inscrições para o 3º Concurso de Fotografia promovido pelo Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas foram prorrogadas por mais cinco dias. Os interessados têm até sexta-feira (15), para se inscreverem.

Uma mudança importante foi realizada pela organização no regulamento do concurso: a partir de agora não será mais necessário revelar as fotografias que serão inscritas. As inscrições devem ser feitas via e-mail (grutasemardeminas@yahoo.com.br).

O candidato deve imprimir a ficha de inscrição e a autorização de uso de imagem e preencher os dados. Em seguida, as fichas devem ser escaneadas e enviadas por e-mail juntamente com a foto nomeada/identificada.

A inscrição também pode ser feita no escritório do circuito, sala 23 do Terminal Rodoviário de Formiga. Para isso, basta entregar as fichas preenchidas e a foto em um CD.