A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prorrogou para o dia 21 deste mês, o prazo de inscrição no concurso público para formação de soldados. Ao todo são 1.350 vagas. As provas serão realizadas no dia 19 de fevereiro conforme cronograma do edital (clique aqui para acessar).

Para o tenente Cristiano Araújo a data foi prorrogada para que mais pessoas tenham a chance de participar. “A expectativa é muito grande para receber os novos policiais, para reforçar o efetivo, bem como proporcionar mais segurança para a população”, comenta.

Ao todo, são 1.215 vagas para homens e 135 para mulheres, que vão atuar nos municípios de Belo Horizonte, Pouso Alegre, Passos, Poços de Caldas e Alfenas. As inscrições, no valor de R$122,95, devem ser feitas via internet. Para se inscrever, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.policiamilitar.mg.gov.br/crs, no link inscrições on-line.

No mesmo endereço eletrônico o candidato poderá consultar e imprimir o comprovante de inscrição, onde constará a data, o horário e o local de realização das provas. Para participar, o candidato precisa ter entre 18 e 30 anos de idade e ser formado em qualquer curso de ensino superior. O salário base é de R$3 mil.

O candidato que tiver dificuldade de acesso à internet poderá comparecer, durante o período de inscrição, em uma das unidades da PMMG especificadas no edital.

Provas

O processo seletivo será desenvolvido em quatro fases: prova de conhecimentos (objetiva e dissertativa), exame de saúde, teste físico e avaliação psicológica.

A prova objetiva será de múltipla escolha, com 40 questões, de caráter eliminatório e classificatório. As demais atividades devem ser acompanhadas no portal da Polícia Militar.

Os aprovados farão o Curso de Formação de Soldados (CFSd) com início previsto para 1º de setembro. São nove meses de preparação até que o praça esteja pronto para atuar nas ruas.