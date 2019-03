As inscrições para a 10ª edição do Festival Sesi Música Minas foram prorrogadas. Os interessados em participar do concurso musical podem se inscrever até o dia 20 deste mês. Dividido em duas categorias, Música Inédita e Interpretação, podem participar trabalhadores das indústrias do estado de Minas Gerais e seus dependentes diretos (filhos/cônjuges); jovens aprendizes com contrato de aprendizagem na indústria; e estagiários; maiores de 16 anos.

O Festival Sesi Música Minas Gerais será realizado em uma única etapa, no período de 25 a 28 de abril de 2019. Serão R$12 mil em prêmios, do 1º ao 3º lugar de cada categoria.

Realizado pelo Sesi, o Festival Sesi Música tem o objetivo de promover a cultura entre trabalhadores das indústrias. Desta maneira, proporciona a melhoria da qualidade de vida, contribuindo para a elevação da autoestima dos industriários, por meio da valorização de seus talentos, fomentando a criatividade e a produção musical do país. Como consequência, fortalece a indústria como participante ativa na formação cultural do trabalhador, agregando valor a sua imagem.