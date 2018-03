O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Esportes (Seesp), estendeu o prazo para inscrições e divulgou a mudança nas datas de execução das três etapas dos Jogos do Interior de Minas (Jimi) 2018.

Os municípios que ainda não se inscreveram têm agora até o dia 5 de abril para inserirem no Sistema de Informação dos Jogos o ofício assinado pelo prefeito, formalizando o interesse em participar do Jimi. O formulário para assinatura estará disponível no site após cadastro do representante municipal.

A partir daí, o sistema será liberado, até o dia 26 de abril, para a inscrição das equipes, treinadores, auxiliares técnicos e número mínimo de atletas de cada modalidade, conforme regulamento, para a Etapa Microrregional.

Além disso, também foi publicada a nota oficial 05/2018, que traz a informação das sedes da microrregional Triângulo/Noroeste – Sacramento –, e da fase estadual – Uberlândia – que estavam pendentes.

Etapas

O novo cronograma de execução do Jimi 2018 definiu as novas datas de cada uma das três etapas dos Jogos.

A Etapa Microrregional será executada, na primeira data, de 30 de maio a 3 de junho. As sedes serão Jequitinhonha, Ponte Nova, Pitangui e Ouro Preto.

Na segunda data, de 25 a 29 de julho, a microrregional acontece em Montes Claros, Cataguases, Lavras e Sacramento.

Já a Etapa Regional, que terá como sedes Jequitinhonha, Formiga e Lavras, terá sua execução de 05 a 09 de setembro. A cidade de Ponte Nova recebe a mesma fase do Jimi de 10 a 14 de outubro.

A última etapa dos Jogos, a Estadual, será realizada em Uberlândia de 14 a 18 de novembro.

Mais informações estão disponíveis no site www.jimi.esportes.mg.gov.br e dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail jimi@esportes.mg.gov.br.