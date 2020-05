Não se pode afirmar, com certeza, todas as consequências econômicas da pandemia do coronavírus, mas o futuro depende de como enfrentamos a doença e cuidamos do povo e das empresas.

Os governos agem suprir a renda das pessoas e das empresas, devido a paralisia do ambiente econômico. Especificamente, deve-se prover maior atenção ao auxílio para as camadas mais vulneráveis, pois essas têm menores recursos para absorver a paralisia econômica e sentem mais os efeitos da crise.

Diversos países formularam programas de renda mínima para a sua população. O Brasil adotou esse caminho e no dia 02.04, sancionou a Lei 13.982, para instituir o auxílio emergencial de 600 reais mensais, em caráter de proteção social temporária.

Pela lei, para a concessão do auxílio exige-se ser o beneficiário maior de 18 anos, exceto mães adolescentes; não ter emprego formal; não ser titular de benefício previdenciário, seguro-desemprego ou programa de transferência de renda, exceto o Bolsa Família (onde prevalece o mais vantajoso); ter renda familiar mensal per capita de até ½ salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos; em 2018 ter recebido rendimentos tributáveis de até R$ 28.559,70; exercer atividade como microempreendedor individual, contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social, trabalhador informal. O recebimento do auxílio está limitado a duas pessoas da mesma família. A mulher provedora de família monoparental receberá duas cotas do auxílio. O pagamento do auxílio será pago em três prestações mensais.