A SpaceX realizou com êxito, nessa quarta-feira (5), em Boca Chica, no Texas, mais um lançamento teste do protótipo do seu futuro foguete, o SN15 (Serial Number 15). O lançamento foi para testar a capacidade desse novo tipo de aeronave decolar e aterrissar na vertical, tornando possível sua reutilização.

Com isso, a SpaceX avança na garantia e confiança que a Nasa, a agência espacial norte-americana precisa, pouco tempo depois de ter concedido a autorização para a nova missão de regresso à Lua.

Serial Number 15