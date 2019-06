O Programa Universidade para Todos (ProUni) divulgou, nesta terça-feira (18), o resultado da primeira chamada do segundo semestre de 2019. Para conferir, o candidato deve acessar a página do ProUni com o número de inscrição do Enem e a senha.

O prazo para comprovar as informações nas instituições começa, nesta terça-feira, e vai até o dia 25. No site do programa, os selecionados podem conferir a lista com a documentação necessária.

Quem não for aprovado, nesta etapa, poderá concorrer na segunda chamada que será divulgada no dia 02 de julho. Os candidatos ainda terão a oportunidade de participar da lista de espera, a partir do dia 15 de julho.