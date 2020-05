A Administração Municipal, por meio da secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico, divulgou na manhã desta sexta-feira (8), que as etapas do Concurso Público da Prefeitura e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) serão retomadas.

Na segunda-feira (11), terá início a segunda etapa para envio da comprovação de títulos. Os documentos devem ser enviados até o dia 15 deste mês. Os documentos devem ser encaminhados somente pelos candidatos aprovados e que não enviaram os comprovantes no período da primeira convocação (17 a 23 de março). Quem já fez o envio na primeira etapa, não precisa faze-lo novamente.

Endereço para envio

Os títulos, acompanhados do formulário de Envio de Títulos devidamente preenchido e assinado, deverão ser enviados em envelope lacrado com a seguinte identificação: “Concurso Público Prefeitura Municipal de Formiga (especificar o cargo e o número de inscrição) – Avaliação de Títulos (original ou cópia autenticada em cartório), impreterivelmente, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento – AR, para a sede do Instituto Consulplan: Rua José Augusto Abreu, nº 1.000, Bairro Safira, Sala A, Muriaé/MG, CEP: 36.883-031.

Poderão ainda ser entregues, no mesmo período e condições, pessoalmente, na sede das bibliotecas municipais situadas nos seguintes endereços: Biblioteca Dr. Sócrates Bezerra de Menezes (Praça São Vicente de Férrer, nº 140, Centro, de 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira); Biblioteca Ozório Garcia (Rua Alfa, nº 59, Ouro Negro, de 8h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira); Biblioteca Donatelli Gandra (Rua Lassance Cunha, nº 671, Quinzinho, de 8h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira).