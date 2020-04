A Prefeitura de Santo Antônio do Monte divulgou nesta quinta-feira (2) que estão mantidas as provas dos concursos públicos para este domingo (5). Ao todo são ofertadas 27 vagas, distribuídas em dois concursos para níveis médio e superior.

Segundo o Executivo, a organização adotará medidas como reduzir o número de pessoas por sala, distribuir álcool em gel e colocar equipes de saúde nos locais de aplicação das provas, para garantir a segurança dos participantes por causa do novo coronavírus.

De acordo com boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) divulgado nesta terça-feira (1º), em Santo Antônio do Monte mais de 40 casos suspeitos da doença estão em investigação e nenhum foi confirmado. No entanto, a Prefeitura divulgou que há dois confirmados no município.

Concursos

O concurso previsto no Edital Nº 02/2019 oferece 15 vagas com salários que variam entre R$ 1.070 e R$ 2.473. As vagas são para advogado, auxiliar de secretaria de educação básica, bibliotecária, educador de educação infantil, engenheiro civil, fonoaudiólogo, nutricionista, operador de máquinas leves, psicólogo e técnico em enfermagem.