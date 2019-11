As provas do processo seletivo 008/2019 da Secretaria de Obras e Trânsito serão aplicadas na próxima terça-feira (19), no Unifor-MG, a partir das 8h30.

Os candidatos deverão chegar ao local com antecedência mínima de meia hora, munidos de documento pessoal com foto, comprovante de inscrição e caneta esferográfica de material transparente (azul ou preta).

De acordo com o edital, o processo seletivo é para formação de cadastro reserva para as funções de operário de serviços gerais, pedreiro e operador de máquinas.

O Centro Universitário de Formiga está situado à avenida Doutor Arnaldo Senna, 328, no Água Vermelha. As provas serão aplicadas nas salas 439, 441 e 446 – 2º andar do prédio 4.