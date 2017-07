As mídias onde estão gravadas as videoprovas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) traduzidas para a língua brasileira de sinais (Libras) foram enviadas nessa sexta-feira (21) para a gráfica que fará a reprodução do material.

As videoprovas serão aplicadas pela primeira vez no Enem 2017 aos candidatos surdos ou com deficiência auditiva que solicitaram o recurso.

O transporte contou com escolta da Polícia Federal para garantir a segurança e o sigilo das informações. O novo recurso de acessibilidade do Enem foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em parceria com professores, pesquisadores e especialistas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, entre outros.

No dia do exame, cada participante receberá um notebook para fazer as provas. As orientações, o enunciado das questões e as alternativas de respostas serão apresentados em libras, por meio de vídeos gravados em DVD.

O candidato também receberá o caderno de questões, a folha de redação e o cartão-resposta, no qual deverá marcar as respostas. Ele pode escolher qual área do conhecimento fazer primeiro e assistir aos vídeos na ordem que preferir.

Os inscritos no Enem que forem usar o recurso podem praticar em 60 questões de edições anteriores do exame, disponíveis na página da UFSC na internet.