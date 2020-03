A Prefeitura de Formiga, em atendimento ao Decreto do Governo de Minas que reconhece o Estado de Calamidade Pública, comunica o adiamento das provas práticas do Concurso Público da Prefeitura e do Saae.

As avaliações seriam realizadas neste domingo (22). A Prefeitura solicita a compreensão de todos os candidatos, pois está em guerra contra o Covid-19.

. Confira o anexo o comunicado oficial