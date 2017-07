Da redação

Após ser realizada em dois horários diferentes, em maio e em junho, a reunião da Câmara Municipal da próxima segunda-feira (10), ocorrerá às 14h. O anúncio foi feito pela presidente da Casa, Wilse Marques no final da reunião dessa segunda-feira (3).

Em fase de teste, no mês de maio, as reuniões aconteceram às 19h e no mês de junho às 17h30. A mudança ocorreu após pressão da população que reivindicou que as plenárias fossem realizadas após o horário comercial.

O projeto de resolução 002/2017, alterando em definitivo o horário continua tramitando na Casa.

Nas reuniões realizadas após o horário comercial houve uma considerável queda na participação popular, segundo reportagem do Últimas Notícias, com base em análise de um controle de participantes feito pelo Legislativo.

A última reunião antes do recesso será no dia 17 deste mês.