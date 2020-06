Na próxima semana, a reunião ordinária da Câmara Municipal de Formiga ocorrerá, especialmente, na terça-feira (23).

A mudança foi oficializada em portaria publicada nesta quinta-feira (18). O horário da sessão será às 15h, e os meios de transmissão, canal do Youtube e página oficial da Câmara no Facebook, permanecem os mesmos.

A alteração se dará para não haver interposição de horário com a reunião solene agendada para a próxima segunda-feira (22), às 15h, no Fórum Magalhães Pinto, da Comarca de Formiga, para as entregas dos Títulos de Cidadania Honorária aos desembargadores Nelson Missias de Moraes e José Geraldo Saldanha da Fonseca.

Fonte: Divulgação Câmara