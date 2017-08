Os novos membros titulares do diretório municipal são: Aluísio Veloso, Anderson Avelar, Antônio Patrocínio, Aparecida Mirtes, Bruno Montarroios, Carmelita Viana, Claudio Mário Garcia, Elton Costa, Fernando Felício, José Emboaba, José Ivo, Luciano Silveira, Luís Gustavo Tatagiba, Marco Aurélio Valladão, Maria Luiza Coelho, Natanael Gonzaga, Sílvia Faria e Thiago Muniz. Suplentes: Álvaro Vilela, Deivson Miranda, Geraldo Teixeira, Joaquim Silva, Katleen Irene e Sandro Figueiredo.

A comissão executiva municipal eleita foi a seguinte: presidente Elton da Costa; primeiro vice-presidente Aluísio Veloso; segundo vice-presidente Luis Gustavo Tatagiba; secretário geral Natanael Gonzaga; primeiro secretário Thiago Muniz; secretário da juventude e mobilização Bruno Montarroios; secretária das mulheres Maria Luiza Coelho; secretário de formação política José Ivo; secretária de movimento popular Aparecida Mirtes e secretária de finanças Silvia Faria.

Crescimento e apoio

Elton Costa enalteceu o crescimento do PSB nas últimas eleições, lembrando que o partido foi no campo progressista o que mais conquistou Prefeituras no último pleito.

“O PSB, que completou 70 anos, dia 6 de agosto, tem condições para almejar qualquer cargo, principalmente o governo do Estado. Estamos muito bem representados com a pré-candidatura a governador do ex-prefeito de BH, Márcio Lacerda” disse o presidente.