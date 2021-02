O PSB Formiga realizará no dia 9 de março, um encontro com os filiados do partido que se candidataram a vereadores e vereadoras no pleito de 2020, em conjunto com militantes e dirigentes municipais.

O objetivo desse encontro é debater a organização partidária, analisar os resultados eleitorais, e definir a atuação na sociedade por meio da criação de segmentos sociais: juventude, mulher, negros, movimento sindical e popular.

Também serão discutidos os rumos da sigla como força regional e municipal e a criação de cursos de formação política.

Ao analisar a pauta e o objetivo do encontro, o presidente do PSB, João do Povo, foi enfático: “O nosso trabalho e luta em prol de uma Formiga mais humana e justa não pode parar após a eleição. O PSB Formiga não é uma sigla eleitoral e sim de luta constante”, destacou.