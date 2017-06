No próximo sábado (24), o centro comunitário do bairro Geraldo Veloso, onde funciona o Programa de Saúde da Família (PSF) da região, funcionará na parte da manhã para realizar a vacinação contra a gripe em Formiga. O setor de Vigilância epidemiológica está se empenhando para atingir a meta da campanha.

O objetivo da ação é imunizar, principalmente, crianças e idosos, que são os principais focos da campanha. Os membros dos demais grupos prioritários também serão vacinados: trabalhadores de saúde, gestantes e puérperas.

A região foi escolhida depois de levantamento feito pela Secretaria de Saúde, que constatou que os bairros assistidos pelo PSF possuem um grande número de pessoas pertencentes aos grupos de idosos e crianças. A unidade atende moradores dos bairros Geraldo Veloso, Vila Nova das Formigas e Tino Pereira.

A vacinação ocorrerá das 8h às 12h. Quem for se vacinar deve levar documento de identificação e cartão de vacinação. Pessoas de outros bairros que estiverem entre os grupos prioritários e que quiserem se vacinar poderão comparecer no PSF.

Diego Souto

Ainda com o intuito de atingir a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde aproveitará a realização do 2º Unidos Pela Saúde para imunizar a população contra a gripe. O evento também acontecerá no sábado, das 8h às 12h, no PSF Diego Souto, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Pessoas de outros bairros que pertencem ao público-alvo também poderão se vacinar.

O evento também oferecerá diversas outras atividades para os moradores, com a presença de profissionais de saúde como enfermeiros, médico, psicólogo, assistente social, entre outros. Na ocasião, ainda será feito o cadastramento de famílias no Sistema Único de Saúde (SUS).

A meta

Apesar do empenho do setor de Vigilância Epidemiológica no Município, a população continua resistente e a meta ainda não foi atingida. Até o momento, segundo levantamento divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, 11.865 formiguenses foram vacinados, o que corresponde a 83,95% do público-alvo na cidade. Logo, como a meta é 90%, faltam 855 pessoas para receberem uma dose da vacina.

“Quem pertence a um dos grupos prioritários e ainda não se vacinou deve procurar pelo PSF de seu bairro. É importante que Formiga bata a meta, pois o município pode receber mais recursos no futuro”, explicou a coordenadora do setor de vigilância epidemiológica, Ana Dalva Costa.