Após muita espera, o Programa de Saúde da Família (PSF) Georges Khouri será entregue à população no próximo sábado (19). A cerimônia será marcada com a realização de mais uma edição do Unidos Pela Saúde, a partir das 8h.

O atendimento era feito em um imóvel adaptado, já que o prédio construído pela administração passada foi entregue à atual gestão com a obra incompleta, mesmo tendo sido inaugurado no final de 2016.

“As condições em que o posto nos foi entregue deixavam a desejar. Era inviável atender a população da forma em que o imóvel estava. Foi muita luta para chegarmos ao ponto em que estamos e, felizmente, hoje podemos dizer que o PSF Geraldo Veloso está apto a receber o cidadão de forma digna”, comentou o secretário de Saúde, José Geraldo Pereira.

A partir da data da entrega, o PSF contará com atendimento diário de médico, enfermeiros e técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde e de endemias. Também será oferecido atendimento com profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf): terapeuta ocupacional, assistente social, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e farmacêutico. Os dias e horários deverão ser consultados na própria unidade.

O PSF atenderá moradores dos bairros Geraldo Veloso, Vila Nova das Formigas e Tino Pereira.

Unidos Pela Saúde

O PSF Geraldo Veloso foi justamente o local de lançamento do Unidos Pela Saúde, em abril passado. Mais de 60 profissionais participaram do evento. Agora, todos os serviços serão oferecidos novamente à população local juntamente com a entrega do imóvel.

“Foi o evento com a maior demanda até o momento. O público que participou ficou muito satisfeito na época e dessa vez poderemos atender as famílias que não puderam participar”, comentou o coordenador da atenção primária da Secretaria de Saúde, Leandro Pimentel.

Dentre as atividades que serão oferecidas estão: vacinação; aferição de pressão arterial; cadastramento no Serviço Único de Saúde (SUS); exames preventivos; palestra sobre higiene bucal e outros cuidados; entre outras.