A psicóloga Flaviana de Fátima Pinto, que trabalha para a Secretaria Municipal de Saúde, esteve ontem, dia 25 de abril, com o grupo de mães no CRAS Volante do Bairro Vila Nova das Formigas. Ele se reúne toda terça-feira, mas nesta semana o encontro ocorreu na quarta porque era o dia que a psicóloga estava disponível.

Na ocasião, Flaviana orientou as mães sobre o papel dos pais na educação dos filhos e como lidar com o comportamento deles, estabelecendo limites. Além do Vila Nova das Formigas, mães dos bairros Geraldo Veloso e Tino Pereira podem participar das reuniões.