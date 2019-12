Redação Últimas Notícias

Neste ano, após uma longa trajetória, o psicólogo Roberto Lopes Mendonça concluiu o seu pós-doutoramento na Universidade Federal de São Paulo (USP), recebendo, portanto, o título de PhD em Psicanálise. Ele foi supervisionado pelo psicanalista e professor titular da universidade, Christian Ingo Lenz Dunker.

O trabalho proposto por Roberto no pós-doutorado foi redesenhar em forma vetorial todas as figuras de Lacan apresentadas nos textos em português, além de comparar criticamente entre as versões brasileiras e francesas as mais de 900 figuras lacanianas publicadas nestas obras.

Para o ano que vem, Roberto está projetando um curso Ead sobre psicanálise e vídeos relacionados com o tema para divulgação na internet. Além disso, ele tem planos de produzir um curso sobre argumentação voltado para a área do direito.

Apesar de ser natural de Pará de Minas, Roberto Lopes Mendonça reside em Formiga há quase 20 anos.

Ele era músico da Banda Artigo 28 quando se matriculou no curso de graduação em psicologia da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG-Divinópolis), em 2000. Prestou serviços no Caps de Formiga como psicólogo clínico por oito anos.

O profissional fez especialização em dependência química pela Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) em 2009 e 2010; se especializou em Saúde Mental pela PUC Arcos (de 2009 a 2011); fez mestrado em psicologia pela UFSJ (2011 e 2012); concluiu, em 2017, após cinco anos de curso, a graduação em filosofia pela Universidade Federal de Lavras (Ufla); lecionou na graduação em psicologia da UEMG – Divinópolis (de 2012 a 2019); fez doutorado em psicologia pela UFMG (de 2014 a 2018).

O pós-doutorado resultou um em site das figuras topológicas de Lacan que está disponível no latesfip, considerado um site do grupo de pesquisa dos maiores pesquisadores de psicanálise do Brasil da USP.

Para a confecção de tais figuras, o psicólogo contou com a colaboração da filha dele, Mirna Mendonça e Silva, a qual também se responsabilizou pela publicação no site do latesfip.

O laboratório é coordenado por Christian Ingo Lenz Dunker (IP-USP-PSC); Nelson da Silva Jr. (IP-USP) e Vladimir Safatle (FFLCH-USP) e pode ser visitado no link www.latesfip.com.br/figuras-de-lacan.