Em reunião do diretório local, do PT, ocorrida no final da semana passada, atendendo solicitação de pré-candidatos a vereadores pela sigla, decidiu-se que o melhor para o partido seria que a atual vereadora Joice Alvarenga mantivesse sua pré-candidatura a uma vaga na Câmara Municipal, para facilitar que o PT atinja o coeficiente exigido pela Lei Eleitoral.

Joice, ouvida pela reportagem, informou que na mesma reunião, não foi decidido sobre a possibilidade de a legenda se coligar com qualquer das pré-candidaturas já definidas.