O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve desembarcar em Minas Gerais nos próximos meses para realizar uma caravana pelo Estado, no mesmo formato da que ele tem feito no Nordeste do país. A executiva nacional do PT e a direção estadual da sigla vão decidir no final de setembro o período e as cidades a serem visitadas. Mas deputados estaduais e federais da legenda estão animados com a vinda do petista e dizem que vão marcar presença em todas as paradas do roteiro.

A presidente do PT de Minas Gerais, Cida de Jesus, explica que, após encerrar a caravana pelo Nordeste – no dia 5 de setembro –, o ex-presidente vai decidir quando vai visitar os mineiros. Segundo a dirigente, a expectativa é que a peregrinação de Lula de ônibus pelo Estado seja realizada em outubro ou novembro.

Ainda não há os nomes das cidades que o petista vai visitar. Um político do partido em Minas afirmou ao O Tempo que municípios-polo, como Governador Valadares, Teófilo Otoni, Divinópolis, Uberlândia e Uberaba, devem constar no roteiro. A fonte salientou ainda que o ex-presidente deve visitar, principalmente, as regiões do Vale do Jequitinhonha e Norte. “Pena que não tem como atender as 853 cidades”, disse o interlocutor petista.

Cida de Jesus articula outro caminho. “Defendo que podemos começar pelo Vale do Aço, que é uma região simbólica de luta e de resistência, depois o Jequitinhonha e Mucuri, e seguimos para Montes Claros, no Norte. Lógico que Belo Horizonte também deve estar no roteiro. Todas essas regiões são simbólicas. O ideal seria que passássemos por todas as regiões, o que pode acontecer. A caravana é construída com o objetivo de ouvir o povo, e, em setembro, tudo vai ser definido”, diz.

Outro parlamentar petista afirma que a caravana deve durar entre sete e dez dias. E que, diferentemente de como está ocorrendo no Nordeste, o ex-presidente não deve receber títulos honorários e comendas em Minas, uma vez que a ação vai ser mais política. Na avaliação de outra fonte da legenda, o governador Fernando Pimentel (PT) vai marcar presença em vários desses eventos, já que vai disputar a reeleição. Enquanto isso, os deputados estaduais e federais devem visitar todas as cidades.

A viagem de Lula pelo Nordeste começou em 17 de agosto. Ele vai passar de ônibus pelos nove Estados até o dia 5 de setembro. O petista já esteve na Bahia, em Sergipe e em Alagoas. Quinta-feira (24) o ex-presidente chegou a sua terra natal, em Pernambuco.