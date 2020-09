Nesta quinta-feira (3), foi publicado no site da Prefeitura de Formiga o Decreto 8.403, que homologa parcialmente o Concurso Público de Provas de Títulos destinado ao preenchimento de vagas do quadro de servidores do Executivo e formação de cadastro reserva.

A classificação final foi expedida pelo Instituto Consulplan, após a verificação da regularidade e publicação dos resultados finais para os cargos de Pedagogo; Professor de Música (bateria, percussão, canto, cordas eruditas, cordas populares, iniciação musical, instrumento de sopro e teclas); Professor de Educação Básica I e Professor de Educação Básica II (ciências, educação física, geografia, história, matemática e português). Os cargos que serão submetidos à avaliação de provas práticas não estão inclusos na homologação.

A convocação e posse dos candidatos aprovados serão feitas de acordo com a necessidade de cada secretaria, em observância do disposto na Lei Nacional nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, em seu art. 73, V, “c”, bem como da Lei Complementar Nacional nº 173, de 27 de maio de 2020, sendo observada a ordem de classificação e as medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19, resguardando a integridade e saúde do candidato.

A relação nominal dos candidatos aprovados por cargos, com a respectiva nota e ordem de classificação será publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros /, na edição desta sexta-feira (4), e já está disponível para consulta no site oficial da Prefeitura Municipal de Formiga.