Em reunião entre Federação Mineira de Futebol (FMF) e o governo de Minas, nesta quarta-feira (19), ficou definido que o público no Campeonato Mineiro será limitado a 20 mil torcedores nas duas primeiras rodadas da competição. O motivo é a preocupação quanto ao avanço da variante ômicron da covid-19.

Crianças até 12 anos estarão impedidas de comparecer aos estádios e todos os torcedores deverão apresentar o passaporte da vacinação comprovando que já recebeu pelo menos duas doses ou um teste indicando que teve covid-19 nos últimos 30 dias.

As duas primeiras rodadas do Mineiro servirão de parâmetro para definir quais serão as medidas adotadas nas rodadas seguintes. Será uma experiência monitorada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.