Assim como o Campus do IFMG de Bambuí, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que tem um de seus campus na cidade de Arcos, divulgou nota oficial suspendendo aulas presenciais devido à pandemia de Covid-19.

Confira a nota:

O Comitê de Monitoramento do Coronavírus da PUC Minas reuniu-se no dia 15 de março de 2020 para definir e articular novos encaminhamentos em termos das medidas e ações acerca da prevenção ao contágio pelo coronavírus e a transmissão da COVID-19.

Em consonância com as orientações do Ministério da Saúde, das autoridades de controle epidemiológico e orientações advindas do Ministério da Educação, a PUC Minas, entendendo a gravidade do momento, e consciente de sua responsabilidade em termos da contribuição para a imediata tentativa de controle da pandemia do coronavírus, decide:

a) A partir dessa segunda-feira, dia 16 de março, e, pelo menos, até 31 de março, a PUC Minas passa a adotar o Regime Letivo Remoto de atendimento e orientação aos alunos, por meio das plataformas SGA e Canvas, suspendendo todas as atividades curriculares presenciais;