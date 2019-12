O avanço de 0,6% no Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, na comparação com o segundo trimestre do ano, foi a maior variação nessa ótica de comparação desde o primeiro trimestre de 2018, quando a alta foi de 0,7% ante o quarto trimestre de 2017, informou nesta terça-feira, 3, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na passagem do segundo para o terceiro trimestre deste ano, o avanço de 0,8% no PIB da indústria foi a maior variação desde o quarto trimestre de 2014, quando a alta foi de 0,8% ante o terceiro trimestre daquele ano.

O PIB industrial foi puxado pelo desempenho da indústria extrativa, que saltou 12,0% na comparação com o segundo trimestre deste ano. Essa foi a maior alta para o PIB das extrativas nessa base de comparação desde o quarto trimestre de 2003, 16 anos atrás, quando o avanço em relação ao terceiro trimestre daquele ano foi de 12,2%.

Na comparação com iguais períodos dos anos anteriores, a alta de 4,0% no PIB da indústria extrativa foi a maior variação desde o quarto trimestre de 2018, quando o avanço foi de 4,4% sobre os três últimos meses de 2017.