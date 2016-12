A Prefeitura de Formiga entregou, na terça-feira (20), uma quadra poliesportiva anexa à Escola Municipal Papa Pio XII, na Vila Padre Remaclo Fóxius.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Eduardo Brás, da vereadora Débora Brás, além de vários secretários e outros servidores municipais, moradores da região e familiares do homenageado, Sebastião Morais.

O prefeito falou sobre a satisfação de entregar mais uma obra de grande nível e da importância que a mesma terá na vida dos moradores do bairro.

Após o descerramento da placa, houve distribuição de pipoca e algodão doce e show com o grupo “Os Metálicos” da Escola de música Eunésimo Lima (Emmel), sob a regência do músico Paulinho Márcio da Costa (Paulinho do Skank).