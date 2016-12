Quem foi “Tião Morais”

Tião Morais, filho de D. Sinhá e do Sr. Constantino, casou com Tereza Morais Lopes, carinhosamente chamada de “Tia Prêta” com que teve 11 filhos.

Um pai de família exemplar, Tião Morais foi um homem dedicado e trabalhador. Ele se tornou um profissional renomado como pedreiro. De tão requisitado, Tião Morais teve o serviço solicitado na construção da capital Federal, nas obras do Palácio do Planalto e outros edifícios.

Tião jogou futebol por muitos anos no Guarani Esporte Clube, participou da Escola de Samba Unidos da Rua Nova, bailes e festejos da Terceira Idade. Frequentava e tinha diversos amigos no A.A. Areias Brancas, Congregação Mariana e Pastoral da Família.

Sebastião Morais faleceu em 25 de outubro de 2010.