Moradores do bairro Água Vermelha e o vereador Flávio Martins estiveram na quinta-feira (28), no Gabinete do prefeito Eugênio Vilela para discutir assuntos referentes à reforma da quadra esportiva localizada no bairro.

Durante a reunião, o prefeito entregou aos presentes uma cópia do documento autorizando a abertura do processo licitatório para a contratação de empresa especializada para a realização das obras.

Os trabalhos de cobertura, pintura, instalação de alambrado, tabela de basquete, traves e iluminação serão custeados com recursos próprios do município e por meio de verba oriunda de emenda impositiva do deputado federal subtenente Gonzaga, articulada pelo vereador Flávio Martins.