Nesta quarta-feira (7), o vice-prefeito e secretário de Educação e Esportes de Formiga, Cid Corrêa, se reuniu com lideranças comunitárias do bairro Água Vermelha e diretores do Instituto Fumaça para informar sobre a obra de cobertura da quadra que deverá ocorrer em breve.

De acordo com Cid, a obra será custeada com recursos próprios e a sessão de contratação de empresa especializada para realizar a fundação da cobertura da quadra, a pedido da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, está agendada para o dia 28 deste mês.

O processo licitatório, na modalidade tomada de preço, terá início às 8h10, na sala da Diretoria de Compras Públicas, situada à rua Barão de Piumhi, 92-A, Centro.

“Fizemos economia nesses dois anos e meio de gestão para darmos início nessa tão sonhada cobertura da quadra do bairro Água Vermelha, tendo em vista que é uma das quadras mais utilizadas pela população, onde é desenvolvido um importante projeto social pelo Instituto Fumaça”, destacou Cid Corrêa.