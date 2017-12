O Unifor-MG recebe investimentos constantes em sua infraestrutura. A cada projeto, um setor é contemplado e, como sempre, a comunidade acadêmica é beneficiada. Desta vez, a quadra poliesportiva do Clube Unifor-MG está ganhando uma nova pintura.

O funcionário Edson Geraldo da Costa, coordenador do Departamento de Patrimônio, Almoxarifado e Compras (Depac) e do Departamento de Obras e Manutenção (Depom), contou que no espaço serão criadas duas quadras de peteca e uma de tênis, viabilizando a prática de mais modalidades esportivas.

O entrevistado afirmou que o projeto contempla lâmpadas de led, para melhorar a iluminação do local e economizar energia. Ele explicou que serão adquiridas duas tabelas de basquete hidráulicas. Comentou ainda sobre a instalação de redes novas no campo de futebol, dentre outras ações a serem realizadas no Clube Unifor-MG.

Edson Geraldo da Costa informou que a manutenção geral do campus e da unidade II do Colégio de Aplicação também estão programadas para as próximas semanas.