Por volta das 12h desta segunda-feira (28), um quadriciclo capotou em Santo Hilário, à beira do lago.

No momento do acidente, seis pessoas estavam no veículo, todas de Divinópolis. Três delas ficaram feridas, sendo dois jovens de 18 e 19 e uma criança de 12 anos.

Uma Equipe dos Bombeiros de Piumhi participou do resgate e a criança de 12 anos foi transportada para Passos pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros com fratura no braço direito.

Fonte: Rádio Onda Oeste