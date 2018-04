Indivíduos explodiram caixas eletrônicos em duas agências bancárias de Piumhi na madrugada deste sábado (7).

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem a cidade os criminosos renderam pessoas que estavam em um bar na praça Dr. Avelino de Queiroz e os fizeram reféns, colocando-os na carroceria de uma caminhonete. Os bandidos ainda fizeram um escudo humano com os reféns para continuar a ação.

Os suspeitos explodiram a agência do Banco do Brasil, mas ainda não se sabe se eles conseguiram levar dinheiro. Segundo a Polícia Militar, câmeras registraram três carros no Centro da cidade por volta das 2h15. A fachada da agência do Banco do Brasil ficou destruída e havia no local vários estilhaços dos vidros e cápsulas deflagradas de armas de uso restrito das forças armadas e de grosso calibre.

O grupo, então, seguiu para a agência da Caixa Econômica Federal. No local, chegaram a colocar explosivos, mas o sistema de segurança e a cortina de fumaça impediram que ação dos bandidos continuasse.

Segundo a Polícia Militar, de quinze a vinte homens armados tentaram explodir os caixas eletrônicos. Toda a ação durou cerca de 40 minutos. Os criminosos ainda dispararam vários tiros, que atingiram carros e fachadas de lojas. Os bandidos ainda espalharam pelas ruas e nas entradas da cidade “miguelitos”. Ninguém ficou ferido.

Ainda de acordo com a PM, cerca de quinze pessoas foram feitas reféns e só foram liberadas na Avenida Francisco Machado. A quadrilha ainda ateou fogo em um veículo na ponte do Curumim para dificultar o trabalho da polícia. Eles fugiram sentido a cidade de Arcos.

A perícia da Polícia Civil está no local e até o momento não se sabe se a quadrilha conseguiu levar alguma quantia em dinheiro.